« Burning » honoré comme meilleur film étranger par la critique française

Photo : KBS News

« Burning » a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère du Syndicat français de la critique de cinéma. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son producteur Pine House Film.Le dernier long métrage de Lee Chang-dong avait été invité en compétition officielle au 71e Festival de Cannes. Il a par ailleurs reçu le prix du meilleur film étranger décerné par la Los Angeles Film Critics Association et la Toronto Film Critics Association.« Burning » est devenu la première œuvre sud-coréenne à être nommée pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Le lauréat sera annoncé le 22 janvier prochain aux Etats-Unis.Le film narre une histoire sombre et mystérieuse entre deux hommes et une femme, sur fond d’indignation de la jeunesse.