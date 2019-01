L'e-sport sud-coréen détient 13 % de part de marché mondial

Photo : YONHAP News

L'industrie sud-coréenne du sport électronique va bon train. Si l'on en croit le ministère de la Culture et l'Agence du contenu créatif de Corée (Kocca), l'envergure de cette industrie en ligne, où le pays du Matin clair excelle, a progressé en 2017 de 4,2 % par rapport à un an plus tôt, à 97,3 milliards de wons, l'équivalent de 75 millions d'euros.Le sport en ligne en Corée du Sud se développe d'année en année depuis 2013, à tel point qu'il occupe 13,1 % de part de marché mondial, selon l’organe de sondage spécialisé dans les jeux vidéo, Newzoo. Et en 2018, la moyenne du salaire annuel des professionnels sud-coréens du secteur était de quelque 176 millions de wons, soit 136 000 euros. Il s'agit d'un bond de plus de 80 % sur un an.Le nombre moyen de parties suivies par les spectateurs sur Internet s'est, lui, élevé à 9,6 cette dernière année. Le jeu le plus regardé est « League of Legends » avec 66,7 % du total.