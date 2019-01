Washington va alléger une partie des sanctions contre Pyongyang dans un but humanitaire

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont décidé d'assouplir une partie des sanctions contre la Corée du Nord. C'est ce qu'a rapporté vendredi Foreign Policy. Selon la revue américaine qui cite des diplomates, ils autoriseront désormais les organismes de secours et d'assistances à se rendre au nord du 38e parallèle. Les restrictions seront également allégées pour les envois d'aides humanitaires. Et cette décision a été transmise le 9 janvier auprès des organisations humanitaires par l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun.Par ailleurs, Mike Pompeo a déclaré le même jour qu’il s’attendait à des progrès substantiels dans le dossier nord-coréen. Le secrétaire d’Etat américain, en visite au Caire, a tenu ses propos lors d’un entretien accordé à Fox News. Tout en affirmant que la politique nord-coréenne de l’administration Donald Trump restait la même, le chef de la diplomatie du pays de l’Oncle Sam a ajouté que la bonne nouvelle est que les conversations avec le régime de Kim Jong-un se poursuivent. Cette phrase pourrait être interprétée de la manière suivante : les discussions pour l’organisation d’une deuxième rencontre entre les dirigeants nord-coréen et américain sont en cours.Alors que les négociations nord-coréano-américaines semblaient être dans l’impasse, Trump et Kim ont réaffirmé en ce début d’année leur volonté de se revoir prochainement. Et avec la visite cette semaine du jeune leader nord-coréen en Chine, de nombreux observateurs estiment que les préparatifs pour un nouveau tête-à-tête Pyongyang-Washington ont débuté.