Le Parquet interroge Yang Seung-tae pendant plus de 14 heures

Photo : YONHAP News

L’ancien président de la Cour suprême, Yang Seung-tae, a comparu vendredi devant le Parquet. L’interrogatoire a duré plus de 14 heures. Ce n’est que vers minuit qu’il a pu rentrer chez lui. Avant de monter dans la voiture, il a refusé de répondre aux journalistes qui l’attendaient.Hier, les procureurs voulaient éclaircir les soupçons qui pèsent sur lui, notamment concernant son intervention dans les procès intentés contre des entreprises japonaises par d’anciens travailleurs forcés sud-coréens durant la Seconde guerre mondiale et la liste noire de magistrats récalcitrants sous l’administration Park Geun-hye.Bien qu’il ait annoncé en entrant dans l’immeuble qu’il allait assumer toutes les responsabilités, Yang semble avoir réfuté toutes ces accusations en disant qu’il ne s’en souvenait pas ou qu’il n’était pas au courant de ce qu’a fait son équipe.Le Parquet envisage de le convoquer de nouveau, et ce à plusieurs reprises à huis clos, compte tenu de l’étendu des affaires.La mise en examen d’un patron de la plus haute juridiction est inédite dans l’histoire de la justice du pays du Matin clair.