La Corée du Sud et l'Azerbaïdjan signent un accord pour l'aide publique au développement

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et l'Azerbaïdjan ont conclu une convention liée à l’aide publique au développement (APD). Elle a été signée à Bakou, par l’ambassadeur sud-coréen en Azerbaïdjan et le ministre de l’Economie de ce pays pétrolier du Caucase.Selon cet accord, le gouvernement sud-coréen lui apportera divers soutiens comme l’invitation de stagiaires, l’envoi d’experts et l’approvisionnement d’équipements et de machines, etc. Quant au gouvernement azerbaïdjanais, il appliquera les exemptions fiscales.Grâce à ces engagements, Séoul pourra y lancer différents projets de coopération profitant des conditions légales stables. A noter que l'Azerbaïdjan fait partie des pays prioritaires de l’APD sud-coréenne pour 2016-2020.