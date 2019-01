Pyongyang renouvelle son appel à l'application des déclarations conjointes Nord-Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a appelé son voisin du Sud à mettre en application plus activement les déclarations conjointes signées à l'issue des sommets entre leurs dirigeants en avril et en septembre de l'année dernière.Le régime de Kim Jong-un a lancé cet appel dans un article paru aujourd'hui dans le Rodong Sinmun. Selon l'organe de presse du Parti des travailleurs, la déclaration de Panmunjom et celle de Pyongyang constituent les « grandes directives » de la coprospérité nationale, qui amèneraient à des relations de confiance et de réconciliation mutuelles, ainsi qu’à un âge d’or de paix et de prospérité dans la péninsule coréenne.Du coup, le journal du parti unique nord-coréen a invité Séoul à s'acquitter coûte que coûte de ses engagements clés et à s'unir davantage pour refouler toute intervention extérieure faisant obstacle à la prospérité des deux voisins.De l'avis des observateurs, le pays communiste aurait ainsi implicitement sollicité la reprise des projets de coopération économique Nord-Sud, qui piétinent en raison des sanctions internationales infligées à son encontre.