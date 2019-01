SCMP : Xi Jinping se rendra en Corée du Nord pour le Jour du soleil

Photo : YONHAP News

Le président chinois Xi Jinping visitera la Corée du Nord aux alentours du 15 avril. Les nord-Coréens célèbrent ce jour-là le « Jour du soleil ». Il s'agit de l'anniversaire du fondateur du régime, Kim Il-sung. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le South China Morning Post (SCMP) citant des sources sud-coréennes et hongkongaises.Selon le journal anglophone publié à Hong Kong, Pyongyang et Pékin se sont presque mis d'accord sur ce déplacement, qui est d'autant plus plausible que cette année marque le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux voisins. La visite du numéro un de l'empire du Milieu pourra ainsi consolider la position de Kim Jong-un sur la scène diplomatique. Quant à la Chine, elle démontrera son influence toujours non négligeable sur la moitié nord de la péninsule coréenne.La dernière visite d’un dirigeant chinois en Corée du Nord remonte à 2005. Xi Jinping, quant à lui, s’y est rendu en 2008, à l’époque en tant que vice-président.