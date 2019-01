La loi sur les banques en ligne entrera en vigueur ce jeudi

Photo : YONHAP News

Le 17 janvier entrera en vigueur la loi relative aux banques en ligne en Corée du Sud. Ensuite, en mars prochain, le dépôt des candidatures sera ouvert pour sélectionner les 3e et 4e établissements du genre dans le pays. Interpark, l'une des principales plateformes d'achat en ligne, et Naver, l’opérateur du plus important portail web, sont cités comme des candidats sérieux.En vertu de la nouvelle loi, la part maximale des capitaux des banques détenus par des groupes industriels passera de 4 à 34 %. Mais seules les entreprises du secteur des TIC bénéficieront de ce nouveau dispositif, la nouvelle loi interdisant toujours aux grands groupes traditionnels de posséder des banques.Le nouvel encadrement juridique entraînera ainsi une modification de la structure du capital des deux banques en ligne existantes, à savoir Kakao Bank et K-Bank. En effet, leurs premiers actionnaires sont respectivement Korea Investment Holdings et la Woori Bank. Mais avec l'entrée en vigueur de la loi en question, le groupe Kakao et Korea Telecom (KT) pourraient les remplacer.