L’USFJ présente la Corée du Nord comme une puissance nucléaire

Le commandement des forces américaines au Japon (USFJ) a inclus la Corée du Nord dans sa liste des trois puissances nucléaires déclarées de l’Asie orientale, avec la Chine et la Russie. On a pu le constater sur une vidéo postée le mois dernier sur son compte YouTube.Dans cette vidéo portant sur la mission des troupes US dans l’Archipel, l’USFJ estime que le régime de Pyongyang possède 15 armes atomiques, la Russie 4 000 et la Chine 200. Pourtant, l'administration et les autorités américaines n'avaient jamais annoncé que le Nord les détenait.S’agissant des Dokdo, il les présente comme les îlots de la discorde de plusieurs décennies entre Séoul et Tokyo et les dénomme « rochers Liancourt ».Le clip contient également les images de tirs de missiles nord-coréens et du sommet de Panmunjom entre Moon Jae-in et Kim Jong-un afin de souligner le rôle des GI’s américains au Japon et en Asie de l’Est.