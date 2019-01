Sewol : les survivants du naufrage seront eux aussi indemnisés

Photo : YONHAP News

Les survivants du naufrage du ferry Sewol seront eux aussi dédommagés. Ils ont obtenu gain de cause dans leur procès contre l’Etat et la compagnie Cheonghaejin Marine, l’opérateur du navire.Hier, 4 ans et neuf mois après le drame, le tribunal compétent a ordonné à ces derniers de verser 80 millions de wons (62 000 euros) à chacun des survivants et 2 à 32 millions à chacune de leurs familles.La Cour a jugé qu’il existait « un lien de causalité entre la négligence des garde-côtes dans leur obligation d’évacuer les passagers et l’effroi des survivants ». Elle a reconnu dans le même temps les fautes inexcusables de l’opérateur maritime.Un total de 76 personnes, survivants et proches confondus, avaient porté plainte devant le tribunal.La tragédie a eu lieu le 16 avril 2014 au large de l’île de Jindo, dans le sud-ouest du pays. Elle a fait plus de 300 morts, majoritairement des lycéens en voyage scolaire.