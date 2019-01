La Corée du Sud ne considère plus sa voisine du Nord comme un ennemi

Photo : YONHAP News

Comme il l’avait laissé entendre en août dernier, le ministère de la Défense a rayé de son dernier livre blanc sur la défense la phrase selon laquelle la Corée du Nord est un ennemi.Dans l’édition 2018 de ce rapport rédigé tous les deux ans, il écrit en effet « considérer les forces qui menacent et usurpent la souveraineté, le territoire, le peuple et les biens de la République de Corée comme des ennemis », en remplacement du « régime nord-coréen et de son armée » dans son édition 2016.Cela peut signifier que la Corée du Sud comptera dorénavant comme ses ennemis non seulement le pays communiste, mais également les organisations terroristes internationales et même les pays voisins, s’ils la menacent. Séoul aurait également pris en considération le processus de réconciliation en cours avec Pyongyang.Pourtant, le livre en question décrit les armes de destruction massive nord-coréennes comme une menace pour la paix et la stabilité dans la péninsule.En ce qui concerne la puissance militaire du Nord, il fait état notamment de 14 types de missiles, dont l’ICBM, d’une cinquantaine de kg de plutonium et d’une quantité considérable d’uranium hautement enrichi.Le ministère estime aussi que le royaume ermite dispose d’effectifs militaires permanents et d’une brigade indépendante respectivement deux fois et 4,2 fois plus importants que ceux du Sud.