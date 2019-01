En route vers la Suède, Choe Son-hui fait escale à Pékin

Photo : YONHAP News

En route vers la Suède, où elle doit participer à une conférence internationale, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui fait escale à Pékin. Elle y est arrivée aujourd’hui dans la matinée.Son déplacement est scruté avec une attention particulière, puisqu’elle dirige les négociations de travail sur la dénucléarisation de son pays avec les Etats-Unis. Beaucoup font donc le lien entre ce voyage et les préparatifs d’un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Le pays d’Europe du Nord a été régulièrement le lieu de contact entre des responsables gouvernementaux et des experts nord-coréens et américains. Et Stockholm, sa capitale, est évoqué comme pouvant accueillir la rencontre de travail des deux pays en amont du sommet, qui pourrait avoir lieu en février au plus tôt. Si tel est le cas, les sujets de discussion des deux dirigeants pourraient être coordonnés.