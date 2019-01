Démographie : la population stagne, l’âge moyen augmente

Photo : KBS News

A la fin 2018, la Corée du Sud comptait 51,82 millions d’habitants, en hausse de 0,09 % seulement sur un an. C’est le plus faible taux d’augmentation depuis 2008, première année de la publication des statistiques démographiques par le ministère de l’Intérieur.Dans le détail, la population âgée de 40 ans ou moins a diminué, et celle de plus de 50 ans a progressé. Les enfants de 0 à 9 ans représentent 49,9 % des quinquagénaires. Chez les plus de 50 ans, l’augmentation est constatée dans toutes les tranches d’âge. Leur nombre a alors bondi de 652 500 personnes en un an. La part des plus de 65 ans représente 14,8 % de l’ensemble.Quant à l’âge moyen de la population, il a dépassé pour la première fois les 42 ans, avec 42,1 ans plus précisément.