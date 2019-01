Moon Jae-in reçoit des chefs d’entreprise

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu aujourd’hui à la Maison bleue pas moins de 130 entrepreneurs. Parmi eux, les patrons des cinq premiers conglomérats du pays comme Samsung, Hyundai et SK. Une rencontre qui se veut une forme d’échange entre eux et un chef d’Etat qui fait de l’économie un de ses chantiers majeurs.Elle a commencé par la prise de parole de Moon Jae-in. Il a alors redit que l’emploi et l’investissement étaient non seulement la base du vecteur de croissance et d’avenir des entreprises, mais qu’ils permettaient aussi de relancer l’économie nationale et le quotidien de la population. Dans la foulée, il a demandé aux chaebols de porter une attention particulière à la création d’emplois.Le locataire de la Cheongwadae s’est engagé en même temps à ne pas ménager ses efforts pour aider les entreprises à faire des investissements massifs et régler les difficultés qu’elles pourraient rencontrer sur le terrain.Son discours a été suivi par une séance de questions-réponses entre les entrepreneurs et les ministres concernés par chaque dossier.