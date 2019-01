Les manœuvres « Key Resolve » reprendront en mars

Sud-Coréens et Américains reprendront début mars leurs exercices militaires conjoints dits « Key Resolve ».Selon une source de l’armée, ces manœuvres, axées sur la simulation au niveau des états-majors, débuteront plus précisément le 4 mars. Elles pourraient durer 10 à 14 jours. Et il est possible qu’elles soient rebaptisées. Quoi qu'il en soit, les deux alliés mènent actuellement leurs dernières discussions sur les détails.Le mois dernier, le ministère de la Défense a annoncé que cette année, ces exercices seraient effectués deux fois, respectivement avant juillet et dans le courant du second semestre.En revanche, les manœuvres « Foal Eagle », qui mobilisent d’importants moyens, pourraient être menées plus tard que d’habitude et à plus petite échelle. Elles se tenaient habituellement en avril chaque année.On a par ailleurs appris que l’an dernier, le nombre des exercices sud-coréano-américains avait diminué dans le sillage du dialogue entre les deux Corées et entre Washington et Pyongyang. Le dernier livre blanc sud-coréen sur la défense fait état d’un total de 77 occurrences, contre 102 en 2017.