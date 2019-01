Le NYT évoque la menace biologique de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Si Washington et Pyongyang continuent de négocier le désarmement nucléaire de la Corée du Nord, les experts militaires craignent tout autant une autre menace, celle de l’arme biologique nord-coréenne.Le New York Times a associé le pays communiste à une telle attaque. Dans un article publié hier, le quotidien américain a relayé l’inquiétude de ces spécialistes. Selon eux, la menace biologique de Pyongyang n’est pas suffisamment prise au sérieux. Ses conséquences humaines peuvent toutefois être extrêmement dévastatrices.A en croire une récente analyse de l’institut américain d’études internationales de Middlebury, citée par le journal, le régime de Kim Jong-un travaille en coopération avec des chercheurs étrangers pour se former aux biotechnologies et apprendre les technologies utilisées pour la fabrication des équipements nécessaires.Toujours selon le New York Times, les experts en la matière estiment que le Nord s’intéresse bel et bien aux biotechnologies et aux microbes. Leur estimation s’appuie sur les images satellites et les activités de l’Etat communiste sur Internet.