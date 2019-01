La Corée du Sud reprend ses importations de pétrole iranien

Photo : YONHAP News

En novembre dernier, les Etats-Unis ont rétabli les sanctions économiques contre l’Iran. La Corée du Sud et sept autres pays ont cependant bénéficié d’une exemption de six mois pour le pétrole.Trois mois après le retour de ces mesures punitives, la Corée du Sud a repris ses importations de brut iranien.D’après S&P Global Platts, un cabinet spécialiste du marché de l'énergie, la compagnie de raffinage sud-coréenne SK Global en importera environ 2 millions de barils à la fin du mois, et sa concurrente Hanwha Total de 3 à 5 millions de barils en février. Pour leur acheminement, un tanker exploité par la NITC, le premier opérateur iranien de transport pétrolier maritime, a déjà quitté la République islamique à destination du pays du Matin clair.