Kakao donne un coup d’arrêt à son service de covoiturage

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de l’internet Kakao a annoncé qu’il allait suspendre temporairement son service pilote de covoiturage.Dans un communiqué publié hier, il a expliqué avoir pris une telle décision afin de faciliter la communication avec les chauffeurs de taxi qui s’y opposent violemment. Et d’ajouter que le cas échéant, il pourra revenir même sur son initiative de lancer pour de bon le service en question.L’opérateur de la messagerie mobile KakaoTalk semble avoir fait marche arrière face à la colère des chauffeurs. Pour ces derniers, le service menace leur emploi. Deux d’entre eux se sont même immolés par le feu.Le Minjoo, le parti gouvernemental, a alors proposé de trancher le conflit dans le cadre d’un dispositif de consensus social. Mais les chauffeurs de taxi continuent de réclamer le retrait pur et simple du projet. Ils doivent annoncer demain leur participation ou non au dialogue.