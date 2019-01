Kim Yong-chol se rend demain à Washington

Photo : YONHAP News

A l’heure où un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un se profile, le principal artisan nord-coréen de l’organisation de leur première entrevue de juin dernier semble s’apprêter à rejoindre la capitale américaine.Kim Yong-chol, qui est donc l’interlocuteur du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, et deux autres hauts responsables du régime communiste ont réservé un vol Pékin-Washington de la compagnie United Airlines. L’avion doit décoller demain soir.La télévision américaine CNN a rapporté que Kim allait passer une nuit à Washington et rencontrerait Mike Pompeo. Les deux hommes pourraient alors discuter des détails liés à la nouvelle rencontre Trump-Kim, comme son lieu et sa date exacte.Vous vous souvenez que peu avant le premier sommet de Singapour aussi, il avait fait un déplacement, à l’époque à New York. Son voyage à Washington peut donc être le signe d’un nouveau tête-à-tête imminent entre les dirigeants des deux pays, selon CNN.La question est de savoir s’il sera reçu ou non cette fois encore par le chef de la Maison blanche. Si tel est cas, il pourrait remettre à celui-ci une lettre personnelle de Kim Jong-un.