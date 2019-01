Les négociations Pyongyang-Washington reprendront à un rythme accéléré, selon Kang Kyung-wha

Photo : YONHAP News

A Séoul, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a estimé que les Etats-Unis et la Corée du Nord avaient tous deux la ferme volonté de tenir leur deuxième sommet, et que leurs négociations reprendraient à un rythme accéléré.Elle a tenu ces propos lors de sa prise de parole ouvrant la conférence de presse du Nouvel an, aujourd’hui. Kang a ensuite présenté les grands chantiers de son ministère pour cette année. Il s’agit en premier lieu de dénucléariser complètement la péninsule et d’y instaurer une paix durable. Elle a alors assuré que pour cela, Séoul et Washington travaillaient en étroite communication à tous les niveaux, que ce soit entre elle et son homologue Mike Pompeo, ou encore via les réunions du groupe de travail bilatéral.Autres grandes lignes de la politique étrangère du pays. Elles concernent la coopération non seulement avec la Corée du Nord et les USA, mais aussi avec trois autres puissances concernées par la question coréenne : la Chine, la Russie et le Japon.Au sujet des tensions avec le Japon, Kang a affirmé que son ministère chercherait à orienter les relations bilatérales vers l’avenir. Elle a aussi annoncé s’attendre à un voyage à Séoul des présidents chinois et russe cette année.