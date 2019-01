Kang Kyung-wha : la reprise des projets intercoréens de Gaeseong et des monts Geumgang n'est pas encore à l’étude

Photo : YONHAP News

Toujours à propos de la conférence de presse de la ministre des Affaires étrangères.Kang Kyung-wha a déclaré que Séoul n’étudiait pas encore la reprise des deux projets emblématiques de coopération intercoréenne, à savoir ceux du site industriel de Gaeseong et des circuits touristiques de sud-Coréens aux monts Geumgang.Selon elle, afin de rouvrir le complexe de Gaeseong, il faudra étudier les sanctions contre le Nord sous des aspects multiples. Car il est interdit d’y faire rentrer de fortes sommes en espèces, de créer une coentreprise avec le Nord, ou encore d’y vendre ou de lui acheter des produits désignés.A la question de savoir si les points de vue diffèrent entre Séoul et Washington autour du concept de « dénucléarisation complète », elle a souligné qu’elle et son homologue américain Mike Pompeo s'assuraient sans cesse de leur objectif commun.La semaine dernière, Pompeo a affirmé que cet objectif serait à terme d’assurer la sécurité des Américains. Des propos qui ont donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles les USA se contenteraient désormais d’amener le régime nord-coréen à abandonner seulement ses ICBM pouvant frapper le continent américain, et non son arme atomique.