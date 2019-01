Photo : YONHAP News

Le ciel était de nouveau visible, ce mercredi, signe que l'épisode de pollution aux particules fines est bien derrière nous. Toutefois, il fallait bien se couvrir ce matin pour ne pas attraper froid. En effet, le mercure est en baisse sensible par rapport à hier. Selon les indications de Météo-Corée, il fait cet après-midi -1°C à Séoul, 3°C à Daegu et à Gwangju, 6°C à Busan et enfin 4°C sur l’île de Jeju.