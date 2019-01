Le parc automobile sud-coréen progresse de 3 % en 2018

Photo : YONHAP News

Le parc automobile sud-coréen a dépassé les 23 millions de véhicules.D’après les chiffres communiqués aujourd’hui par le ministère des Transports, au mois de décembre, il était constitué de plus de 23,2 millions de véhicules. Soit une hausse de 3 % sur un an et une voiture pour 2,2 personnes.Les autos « made in Korea » représentent 90,6 % du total, contre 9,4 % pour celles importées. La part de marché des véhicules étrangers n’a ainsi cessé de progresser : 1 % en 2004, 4 % en 2012 et 8,4 % en 2017.Quant à la proportion des voitures écologiques, elle est passée de 1,5 % en 2017 à 2 % l’an dernier.