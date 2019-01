Une visioconférence du groupe de travail Séoul-Washington aura lieu aujourd'hui

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis organisent aujourd'hui une visioconférence dans le cadre d'une réunion de leur groupe de travail.D'après un responsable gouvernemental, il est question d'aborder les retrouvailles par vidéo de familles séparées de part et d'autre du 38e parallèle. Cela fait 12 ans que ce programme humanitaire a été suspendu. Il précise que la levée des sanctions contre la Corée du Nord est inéluctable pour la reprise de ces rencontres virtuelles, qui nécessitent l'introduction au Nord d’équipements tels que des câbles optiques et des moniteurs. Et d'ajouter que Séoul et Washington mènent des discussions en ce sens depuis la fin de l'année dernière.Par ailleurs, une rencontre entre les négociateurs nucléaires sud-coréen et chinois est prévue cet après-midi à Séoul. Lee Do-hoon et Kong Xuanyou échangeront leurs points de vue sur les derniers développements, dont le 4e voyage du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un la semaine dernière à Pékin. Ils discuteront aussi des moyens de mettre en place la dénucléarisation complète et une paix durable dans la péninsule coréenne.