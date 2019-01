Le négociateur en chef nord-coréen part pour Washington afin de finaliser les détails du 2e sommet Trump-Kim

Photo : YONHAP News

Le principal négociateur nord-coréen va s'envoler ce soir vers Washington pour une visite de trois jours. Kim Yong-chol rencontrera demain, heure locale, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo pour finaliser les détails d'une nouvelle rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump.Il est accompagné de quatre officiels, dont la chef du département du Front uni Kim Seong-hye. La réservation de leurs billets à destination de la capitale américaine via Pékin a été confirmée.Ces négociations de haut rang sont cruciales pour déterminer le calendrier, le lieu ainsi que l'ordre du jour du deuxième sommet Trump-Kim. Le premier déplacement direct à Washington d'un haut dignitaire nord-coréen laisse entendre une éventuelle entrevue avec le locataire de la Maison blanche. Et on a appris que l'émissaire spécial de Kim Jong-un y sejournerait un jour de plus que prévu initialement.D'autre part, les principaux médias américains, dont CNN et le Washington Post, citent des sources selon lesquelles le vice-président nord-coréen du Parti des travailleurs pourrait en profiter pour remettre une lettre personnelle de Kim Jong-un à l'intention de Donald Trump.En particulier, le journal américain avance que Trump pourrait annoncer officiellement la tenue de son nouveau face-à-face avec Kim.Pendant ce temps, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui, qui faisait escale à Pékin, est montée cet après-midi à bord d'un avion à destination de la Suède. Elle est censée participer à une conférence internationale dans ce pays d'Europe du Nord. Là où une rencontre de travail avec le représentant américain pour la Corée du Nord Stephen Biegun n'est pas à exclure, toujours dans le cadre du nouveau tête-à-tête Trump-Kim.