Le gouvernement officialise le développement d'une « économie de l'hydrogène »

Le gouvernement vient de rendre publique une feuille de route visant à développer l’économie dite « de l’hydrogène ». Elle consiste à faire de la voiture à hydrogène et de la pile à combustible les atouts phares de la conquête de parts de marché mondial. Il s'agit, entre autres, de relever d'ici 2040 la production cumulée de véhicules fonctionnant à l'hydrogène à 6,2 millions d'unités, contre 2 000 actuellement. Le nombre de bornes de recharge, quant à lui, passera de 14 à 1 200.Cette feuille de route fait partie des trois investissements stratégiques que l'exécutif a choisis en août dernier, avec l'intelligence artificielle et les mégadonnées ou « big data ».Le président de la République a officialisé la construction d'une économie basée sur cette énergie lors de sa visite dans une usine de véhicules à hydrogène située à Ulsan, dans le sud-est du pays. Pour Moon Jae-in, cette économie de l'hydrogène constitue une opportunité pour la mise en place d'un nouveau moteur de croissance. Du coup, il s'est engagé à diversifier les modalités de production, de stockage et de transport de cette source d'énergie et à élargir la subvention, réservée actuellement aux voitures et aux bus, jusqu'aux taxis et aux camions.