« Kokdu : A Story of Guardian Angels » va être projeté au Festival de Berlin

Photo : KBS News

Le dernier film de Kim Tae-yong, « Kokdu : A Story of Guardian Angels », a été invité au prochain Festival international du film de Berlin. Il sera projeté à la section Generation Kplus, destinée au jeune public.Cette œuvre est l’adaptation d’un spectacle de gugak, la musique traditionnelle coréenne, qui raconte l’histoire d’une sœur et de son frère qui partent à la recherche des chaussures de leur grand-mère. Au cours de leur périple, ils tombent dans l’enfer et font la connaissance des kokdus, des personnages imaginaires qui relient ce monde à l’autre.Kim est le réalisateur de « Late Autum », un film sorti en 2010 avec l’actrice chinoise de renommée mondiale Tang Wei. C’est d’ailleurs cette œuvre qui les a fait se rencontrer pour la première fois et fonder une famille. A travers ce nouvel essai de marier le cinéma et le gugak, le cinéaste de 50 ans souhaite promouvoir l’art traditionnel du pays du Matin clair à l’étranger.