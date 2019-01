Le pape François plaide pour la réconciliation et l'unité des deux Corées

Photo : YONHAP News

Le pape François a mis l'accent sur l'importance de la réconciliation et de l'unité entre les deux Corées, lors d'une rencontre avec une délégation d'hommes politiques sud-coréens de passage hier au Vatican.Selon l'ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale, Kim Sung-gon, une dizaine de députés au pouvoir comme de l'opposition ont fait une visite de courtoisie au Souverain pontife et ont remercié ce dernier d'avoir prié pour le peuple coréen et la paix dans la péninsule.Les élus sont en visite en Italie. Ils participeront à un séminaire international du « Mouvement politique pour l'unité » qui aura lieu du 17 au 20 janvier à Rome.