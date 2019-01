Le gouvernement annonce une série de mesures pour éradiquer les violences sexuelles dans le sport

Photo : YONHAP News

Alors qu'une série de révélations sur les violences sexuelles dans le monde sportif éclabousse la société sud-coréenne, le ministère de la Femme et de la Famille ainsi que ceux de la Culture et des Sports et de l'Education ont présenté une panoplie de mesures visant à mettre un terme à ces méfaits.Tout d'abord, ces mesures consistent à punir plus sévèrement ceux qui dissimulent ou minimisent les cas d'agression sexuelle et de violations des droits de l'Homme impliquant des athlètes. Ils seront exposés le cas échéant à une peine de prison ferme.Actuellement, une révision de la loi pour prévenir les violences sexuelles et protéger les victimes est en suspens. Les autorités compétentes s'engagent à la faire passer.Par ailleurs, le ministère de l'Education et celui de la Culture et des Sports chercheront à durcir la sanction pénale des irrégularités commises par les entraîneurs et à mettre en place un nouveau dispositif de gestion de leur qualité.La Police nationale s'aligne elle aussi sur cette initiative. Elle formera une équipe d'enquêteurs spéciale regroupant des experts cybernétiques et juridiques afin de mener des investigations de façon rigoureuse. En parallèle, un centre de consultation sous anonymat sera mis à la disposition des victimes. Celles-ci bénéficieront aussi d'un traitement psychologique et d'un soutien de la part d'un rassemblement de solidarité entre les victimes.Enfin, une enquête sera menée auprès de tous les athlètes susceptibles d'être victimes de ces crimes sexuelles. Elle concernera également environ 63 000 jeunes sportifs.