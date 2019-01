Un haut officiel nord-coréen arrive à Washington pour des pourparlers avec Pompeo

Photo : YONHAP News

Un haut responsable nord-coréen est arrivé hier, heure locale, à Washington pour des négociations de haut niveau avec des officiels américains afin d'arrêter les détails d'un nouveau sommet attendu entre les dirigeants des deux pays.Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti des travailleurs, a mis pied sur le territoire américain à l'aéroport international de Washington-Dulle, vers 18h30, où il est arrivé par un vol d'United Airlines en provenance de Pékin.Au cours de son voyage de trois jours, Kim, considéré comme l'un des plus proches du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, devrait rencontrer vendredi, toujours heure locale, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, bien que le département d’Etat américain ait gardé le silence à propos de sa visite et de son emploi du temps.A l'issue de ces discussions de haut rang, le négociateur en chef du Nord pourrait rendre visite au président américain Donald Trump pour lui remettre une lettre personnelle de Kim Jong-un.Si les deux camps parviennent à trouver un terrain d'entente sur les contreparties aux mesures de dénucléarisation, la date du 2e tête-à-tête Trump-Kim pourrait être officiellement annoncée.Alors que le Vietnam est une option fort plausible pour devenir le lieu de ce rendez-vous envisagé, l'agence Reuters, qui se réfère à une source sur place, a rapporté que le leader nord-coréen Kim Jong-un y effectuerait une visite d'Etat après la fête du Nouvel an lunaire, qui tombe cette année du 4 au 8 février. Et d'ajouter que le gouvernement vietnamien est à pied d'œuvre pour accueillir Kim III, soit à Hanoï, soit à Danang.L'émissaire nord-coréen devrait rentrer chez lui, samedi après-midi, via Pékin.