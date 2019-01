Le chef des services secrets sud-coréens s'est rendu à Washington avant l'émissaire du Nord

Photo : KBS News

Le directeur du Service national du renseignement (NIS) sud-coréen aurait visité Washington la semaine dernière afin de coordonner les positions des deux alliés en amont des négociations de haut rang entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.Selon une source à Washington, Suh Hoon serait arrivé dimanche dernier dans la capitale américaine pour s'entretenir avec la chef de l'Agence centrale de renseignement (CIA) Gina Haspel. Ils auraient échangé des informations sur l'évolution de la situation dans le royaume ermite en vue de faire avancer les négociations sur la dénucléarisation entre Washington et Pyongyang.Kim Yong-chol, l'un des principaux collaborateurs du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, est arrivé jeudi à Washington dans le cadre des négociations avec le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo pour organiser le deuxième sommet entre leurs leaders.Le chef des services secrets sud-coréens Suh Hoon est un fin connaisseur de la question nord-coréenne. Il a effectué plusieurs voyages aux Etats-Unis et joué un rôle crucial pour débloquer les discussions trilatérales.