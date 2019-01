Projets de coopération intercoréenne : Washington reconnaît la nécessité de lever partiellement les sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

Séoul et Washington ont reconnu la nécessité d’accorder à Pyongyang une levée des sanctions à titre dérogatoire dans le cadre des projets de connexion des routes de part et d’autre de la frontière intercoréenne et d’exhumation des restes des soldats tués pendant la guerre de Corée.C’est ce qu’a fait savoir, hier, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères à l’issue de la visioconférence du groupe de travail des deux alliés.Il s’agit notamment de permettre l’entrée du matériel et des véhicules nécessaires au déroulement de ces deux projets. Ainsi, quand le gouvernement sud-coréen déposera prochainement une demande de dérogation auprès du Conseil de sécurité de l’Onu, il pourrait obtenir l’approbation.Par ailleurs, 200 000 doses de Tamiflu devraient être livrées au pays communiste, au plus tôt au début de la semaine prochaine.Pendant ce temps, le représentant nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon s’est entretenu hier, à Séoul, avec son homologue chinois Kong Xuanyou. Ils ont discuté des moyens de coopération entre les deux pays pour la dénucléarisation de la péninsule.