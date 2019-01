Le taux de fertilité tombe en dessous de un enfant par femme en 2018

Photo : KBS News

Le taux de fécondité en Corée du Sud est tombé sous le seuil critique d’un enfant par femme en 2018, pour atteindre son plus bas historique.Cette information provient aujourd'hui d'un responsable du Comité présidentiel sur le vieillissement de la société et la politique de la population. Pour être plus précis, le taux synthétique de fécondité est provisoirement estimé entre 0,96 et 0,97, et seulement 325 000 bébés sont nés l'an dernier.Ce chiffre alarmant est largement inférieur à 2,1, le seuil de renouvellement des générations. Par conséquent, il a placé le pays du Matin clair au dernier rang parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont la moyenne est de 1,68.Face à ce résultat décourageant, le comité présidentiel a tiré un trait sur son objectif de 1,5 enfant par femme d'ici à 2020. Il a ainsi décidé de concentrer ses efforts sur la prévention de la chute du nombre de nouveau-nés sous la barre des 300 000.