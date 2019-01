Travail forcé : des anciennes victimes gagnent le procès en appel contre Fujikoshi

Photo : YONHAP News

Encore une victoire judiciaire des anciennes victimes du travail forcé sous l’occupation japonaise. La haute cour de Séoul a confirmé aujourd’hui le verdict rendu en première instance demandant à la société d’armement japonaise Fujikoshi d’indemniser les 27 victimes et proches des victimes décédées à hauteur de 80 à 100 millions de wons, soit entre 62 000 euros et 78 000 euros.L’entreprise nippone en question, créée en 1928, avait enrôlé de force un millier de jeunes coréennes âgées entre 12 et 18 ans pour les faire travailler sans salaire dans une de ses usines au Japon pendant la Seconde guerre mondiale.Les victimes avaient saisi en 2003 un tribunal japonais contre Fujikoshi, mais les juges avaient rejeté leur plainte en estimant que le droit des individus sud-coréens à demander une indemnisation au Japon avait été abandonné par l’accord Séoul-Tokyo signé en 1965 établissant les relations diplomatiques entre les deux pays. Une décision confirmée par la Cour suprême du Japon en 2011.Mais en mai 2012, la Cour suprême de Corée du Sud a rendu une sentence contraire à l’issue d’un procès similaire, ce qui a encouragé les plaignants à saisir la justice de leur pays, qui leur a donné gain de cause.