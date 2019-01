Séoul s'attend à ce que Washington et Pyongyang concrétisent leur accord de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a commenté l'arrivée à Washington de l'un des plus fidèles du dirigeant nord-coréen. Selon sa vice-porte-parole Lee Eugene, Séoul s'attend à ce qu'un accord sur la dénucléarisation de la péninsule entre Donald Trump et Kim Jong-un soit trouvé dans les meilleurs délais. Et ce d'autant plus que ces derniers se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour cristalliser ce processus de façon complète, lors de leur première rencontre de juin dernier à Singapour.A la question de savoir si le gouvernement sud-coréen est au courant du dernier déplacement de la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui, arrivée hier après-midi à Stockholm depuis Pékin, Lee a coupé court en disant qu'il n'avait aucune information en la matière. En apparence, l'objectif de ce voyage est de participer à une conférence internationale. Cependant, reste à savoir si Choe rencontrera le représentant spécial pour Pyongyang de l'administration Trump, Stephen Biegun, en marge de ce forum auquel d'autres délégués américains sont censés assister. Si tel est le cas, il s'agira de leur première entrevue depuis que Biegun a accédé à ce poste en août dernier pour les négociations bilatérales sur le désarmement de l’arsenal nucléaire du pays communiste.De l'avis des observateurs, les Etats-Unis et la Corée du Nord pourraient se préparer à leur deuxième sommet à travers les pourparlers de haut niveau à Washington en parallèle à ceux de travail à Stockholm.