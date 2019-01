Maison blanche : le prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un aura lieu « fin février »

Photo : YONHAP News

Le deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu « vers la fin février ».C'est ce qu'a annoncé, vendredi, heure locale, la Maison blanche sans préciser toutefois le lieu de la rencontre. Selon sa porte-parole Sarah Sanders, Trump a rencontré le bras droit du leader nord-coréen Kim Yong Chol pendant une heure et demie pour discuter de la dénucléarisation et de ce deuxième sommet.Sanders a également fait savoir que le président américain s'attendait à revoir avec impatience son interlocuteur nord-coréen, ajoutant que l’endroit de la rencontre serait annoncé ultérieurement.Pour l'heure, la ville de Hanoï au Vietnam est largement considérée comme le site candidat de choix. Les deux camps arrêteront le lieu et la date du prochain face-à-face entre Trump et Kim après consultations supplémentaires.Le locataire de la Maison blanche a reçu vers 12h15 le vice-président du comité central du Parti des travailleurs du Nord. Kim Yong-chol en aurait profité pour remettre une lettre personnelle de Kim Jong-un à l'intention de Donald Trump. Cette entrevue fait suite aux pourparlers de haut niveau qui ont eu lieu entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et l'émissaire nord-coréen.Malgré l'annonce officielle de la tenue du 2e sommet tant attendu, l'attachée de presse de la Maison blanche a également réitéré la position de Washington qui est de continuer à maintenir la pression et les sanctions sur Pyongyang jusqu'à ce qu'une dénucléarisation « complète et vérifiée » soit observée.Reste à savoir si le prochain sommet servira de tremplin pour remettre sur les rails les tractations sur le processus de démantèlement du programme nucléaire nord-coréen actuellement dans l'impasse. Car de l'avis des observateurs, le différend sur la levée des sanctions réclamée par Pyongyang semble toujours persister.