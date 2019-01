Séoul se félicite du prochain sommet Trump-Kim

Photo : YONHAP News

La réaction de Séoul ne s'est pas fait attendre. La Cheongwadae a accueilli favorablement l’annonce du deuxième tête-à-tête prévu entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Le porte-parole de la présidence sud-coréenne en a fait part ce samedi après que la Maison blanche a annoncé que les deux leaders se retrouveraient vers la fin du mois de février dans un lieu qui sera dévoilé ultérieurement.D'après Kim Eui-kyeom, le gouvernement sud-coréen s'attend à ce que ce sommet constitue un tournant décisif dans l'instauration d'une paix durable dans la péninsule coréenne. Et Séoul continuera à coopérer étroitement avec Washington et les pays impliqués pour que l’accord conclu l'année dernière par les leaders des deux Corées et des Etats-Unis en faveur de la dénucléarisation complète et de l'établissement d'un système de paix permanant dans la péninsule coréenne porte ses fruits.Lors de leur tout premier face-à-face en juin dernier à Singapour, Trump et Kim se sont mis d'accord sur la dénucléarisation de la péninsule. Toutefois, peu de progrès concrets ont été faits dans la réalisation de cet objectif.