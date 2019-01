Tokyo s'attend à ce que le 2e sommet Trump-Kim aboutisse à un résultat concret

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais a salué l'annonce faite par la Maison blanche d'un prochain sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Les médias nippons en ont fait état aujourd'hui. Selon l'agence de presse Kyodo News, Tokyo s'engage à consulter Washington pour que les enlèvements de ses citoyens par le Nord soient évoqués comme lors du premier sommet de juin. Et le Japon souhaite que la communauté internationale maintienne la pression sur le pays communiste pour sa dénucléarisation complète et vérifiée et que la deuxième rencontre débouche sur des résultats plus tangibles.Par ailleurs, Kyodo News analyse que le lieu de la rencontre et son calendrier précis qui n'ont pas été encore arrêtés proviendrait de la divergence de vue entre les deux camps sur les modalités de la dénucléarisation. Avant de convenir qu'il reste aux deux camps de réduire ce fossé lors des discussions de travail pour la réussite de ce sommet.La chaîne de télévision NHK estime quant à elle que force serait pour le président américain d'amener le dirigeant nord-coréen à prendre des mesures concrètes comme s'il s'y était engagé.