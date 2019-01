Abus de pouvoir judiciaire : Yang Seung-tae sous le coup d’un mandat d’arrêt

Photo : YONHAP News

Le Parquet a finalement demandé hier l’arrestation de l’ex-président de la Cour suprême Yang Seung-tae, en poste de 2011 à 2017. C’est la première fois qu’un mandat d’arrêt est requis contre un ancien patron de la plus haute juridiction du pays. Il est suspecté d’avoir abusé de son pouvoir par le biais de l’Administration judiciaire nationale (NCA), placée sous son autorité. C’est une agence de la Cour chargée notamment des affectations de juges et du budget.Concrètement, il aurait ordonné, voire même dirigé l’intervention de l’agence dans plusieurs procès d’ampleur afin d’amener les juges à rendre un verdict en faveur du pouvoir de l’époque, en l’occurrence la présidente destituée Park Geun-hye. L’objectif caché aurait été d’obtenir son aval pour lancer l’établissement d’un nouveau tribunal de dernière instance. La NCA aurait ainsi surveillé et établi une liste noire de certains magistrats qui s’étaient opposés à la création du tribunal en question. Plusieurs autres allégations pèsent aussi sur Yang. Il revient au tribunal d’émettre ou non le mandat de dépôt. Il devrait se prononcer la semaine prochaine.Hier, le Parquet a également demandé une nouvelle fois le même mandat contre Park Byoung-dae, un ancien chef de la NCA .