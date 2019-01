Corée du Nord : le département d’Etat américain alloue 10 millions de dollars pour la promotion des droits humains

Photo : KBS News

Cette année, le budget du département d’Etat américain pour la promotion des droits de l’Homme en Corée du Nord atteindra 10 millions de dollars, 2 millions de plus que l’an dernier. C’est ce que nous a appris la Voix de l’Amérique.Selon la radio américaine, c’est Nita Lowey, la présidente de la commission des crédits de la Chambre des représentants, qui en a fait part dans un dossier d’explication soumis au Congrès.Une enveloppe de 6 millions de dollars sera allouée à la Fondation des Etats-Unis pour la démocratie (NED) et le reste au Fonds de soutien économique (ESF), géré par le département d’Etat. La NED est une fondation privée à but non lucratif. Avec les soutiens financiers du ministère américain, elle aide les ONG qui travaillent pour la défense des droits humains au nord de la péninsule.