La presse étrangère se fait l'écho de la nouvelle rencontre envisagée Trump-Kim

Photo : YONHAP News

Les médias étrangers ont relayé sans tarder l’annonce du futur deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un qui est prévu vers la fin février. Ils ont d'abord souligné que cette annonce intervient alors que les négociations entre Washington et Pyongyang sur la dénucléarisation marquent le pas depuis longtemps, avant de se déclarer sceptiques quant à une éventuelle réussite de ce sommet, conscients du fait que les deux camps divergent encore sur les contreparties au processus de dénucléarisation.Selon l'AP, Donald Trump a donné rendez-vous à Kim Jong-un pour persuader ce dernier d'abandonner ses ambitions nucléaires. L'agence met en valeur notamment le fait que la nouvelle tombait à l'issue d'une rencontre de 90 minutes à la Maison blanche entre Trump et l'émissaire spécial de Kim en visite à Washington.De son côté, l'agence Reuters apprécie que c'est le fruit des efforts de Pyongyang pour faire sortir de l'impasse où se trouvent les négociations bilatérales depuis le premier sommet de juin, avant d'ajouter qu'il serait prématuré d'organiser un nouveau sommet en l'absence de progrès flagrants dans ces tractations.Certains médias n'ont pas manqué de faire état des réactions mitigées aux Etats-Unis. Selon l'AP, des experts se déclarent très sceptiques quant à la perspective du nouveau sommet. Ils ne pensent pas que la Corée du Nord renonce facilement à son programme nucléaire considéré comme une garantie de sécurité de son régime. Le New York Times, pour sa part, estime que si Trump acceptait de revoir à nouveau Kim III, il serait prêt à lâcher du lest sur les sanctions sans obtenir une dénucléarisation totale. Enfin, le Washington Post diagnostique que le président américain aurait cherché à sortir du bras de fer avec les Démocrates dans le sillage du shutdown qui paralyse une partie des administrations fédérales du gouvernement.