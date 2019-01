Le nombre des travailleurs étrangers grimpe de 27 % en six ans

Photo : YONHAP News

Le nombre des travailleurs étrangers en Corée du Sud a progressé d’environ 27 % en six ans. C’est ce que montrent les données publiées par l’institut national des statistiques et le ministère de la Justice.Pour être précis, en 2018, le pays en comptait un total de 884 000, une hausse de 26,7 % par rapport à 2012. Leur nombre est ainsi reparti à la hausse après une année de recul.Le total s’élèverait à 919 000, soit 6 000 personnes de plus qu’en 2017, si on y additionnait les travailleurs immigrés qui ont acquis la nationalité sud-coréenne depuis cinq ans.Leur rémunération a aussi augmenté en six ans. En 2012, 69,6 % des salariés étrangers avaient touché chaque mois entre 1 et 2 millions de wons. L’an dernier, un peu moins de la moitié (49,5 %) a reçu entre 2 à 3 millions de wons, 12,7 % plus de 3 millions.Quant à la part des travailleurs migrants dont l’employeur a adhéré à l’assurance-chômage, elle n’a atteint que 35,6 %. Une hausse cependant de 3,1 points par rapport à 2017.