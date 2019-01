Photo : YONHAP News

Alors que le niveau de pollution aux particules fines reste très élevé, une légère masse nuageuse recouvre la quasi totalité du territoire. Samedi, en fin d’après-midi, la pluie gagne le sud du pays du Matin clair ainsi que l’île de Jeju, à l’extrême sud-ouest de la péninsule coréenne.Les températures sont douces et se situent bien au dessus des normales saisonnières. D’après Météo-Corée, il fait 8°C à Séoul, 7°C à Daejeon, 10°C à Daegu, et enfin 12°C à Gwangju, à Busan et sur l’île de Jeju.