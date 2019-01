Les billets de 10 000 wons sont de moins en moins de circulation

Photo : YONHAP News

Les coupures de billets de 10 000 wons, l'équivalent de 7,8 euros, en circulation en Corée du Sud, sont moins nombreux que celles de 1 000 wons.Si l'on en croit la Banque de Corée (BOK), à la fin de l'année 2018, le nombre total de billets en circulation se chiffrait à 52 milliards 860 millions d'unités. Parmi elles, les coupures de 10 000 wons occupent 28,7 % du total à 1 milliard 515 millions, soit une baisse de 4,5% par rapport à un an plus tôt.En revanche, le nombre de billets de 1 000 wons a légèrement augmenté de 1,1 % sur un an, avec 1 milliard 598 millions, représentant un tiers des coupures en circulation. C'est la première fois que les pourcentages de ces deux billets sont inversés depuis 1986.En effet, les billets de 10 000 wons étaient en augmentation constante en parallèle de la croissance de l'économie et de l'inflation, atteignant un sommet en 2008. Toutefois, depuis l'introduction de la nouvelle valeur de 50 000 wons en juin 2009, cette coupure a perdu du terrain.En effet, les billets de 50 000 wons sont les plus distribués, représentant près de 36% du total. Quant à ceux de 5 000 wons, ils occupent seulement, 5,3 % du tout.