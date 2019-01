Donald Trump a reçu la lettre de Kim Jong-un

Photo : KBS News

Le président américain Donald Trump a reçu une lettre personnelle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un remise par le vice-président du comité central du Parti des travailleurs du Nord, Kim Yong-chol. C'est ce qu'a révélé samedi, heure locale, la Maison blanche, publiant des photos de la rencontre entre le numéro un américain et l'émissaire nord-coréen.Donald Trump a annoncé, dans un tweet, s'attendre au deuxième tête-à-tête avec Kim Jong-un en février prochain, avant d'ajouter que le lieu de cette rencontre avait été fixé et serait rendu public ultérieurement.De son côté, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a souligné qu'il était temps pour le pays communiste d'appliquer ses engagements sur la dénucléarisation, lors de son entretien avec la presse tenu vendredi dernier, le jour de la réunion entre les hauts officiels des deux pays.Le quotidien américain New York Times a par ailleurs rapporté que les négociations bilatérales portaient également sur le gel de la production de matières et armes nucléaires. En effet, le royaume ermite, qui avait suspendu tout essai balistique et nucléaire, est toujours soupçonné de continuer à augmenter sa puissance nucléaire.