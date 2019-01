Pyongyang et Washington poursuivent leurs pourparlers à Stockholm

Photo : KBS News

La Corée du Nord et les Etats-Unis entament aujourd'hui à Stockholm leur troisième jour de négociations de travail sur le deuxième sommet entre leurs dirigeants qui doit avoir lieu en février.Séjournant au Hackholmssund Konferens, un lieu de villégiature situé aux environs de la capitale suédoise, les deux parties se réunissent aussi souvent que nécessaire. La plus grosse pomme de discorde devrait être la récompense que Pyongyang aurait demandée à Washington en contrepartie de sa dénucléarisation.A ce dialogue très probablement tendu entre le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord Stephen Biegun et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui, s'est jointe également une délégation sud-coréenne. Le rôle d'intermédiaire que joue la Corée du Sud pourrait devenir d'autant plus crucial qu'au cours de ces discussions auraient été organisées d'éventuelles rencontres entre les deux Corées, ou entre Séoul et Washington, voire une entrevue tripartite.