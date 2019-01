Kim Yong-chol est arrivé à Pékin avant de regagner Pyongyang

Photo : YONHAP News

Après son voyage de trois jours à Washington, Kim Yong-chol, le bras droit du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, est arrivé hier à Pékin. Il doit regagner Pyongyang demain après-midi au plus tard.Dès son atterrissage, le gouvernement chinois a déployé un protocole exceptionnel pour faciliter le contrôle d'immigration et le déplacement de l'émissaire nord-coréen vers son lieu de séjour. Les médias d'Etat chinois ont porté, eux aussi, une grande attention sur ce voyage. La CCTV a ainsi rapporté que le deuxième sommet nord-coréano-américain apporterait un grand changement sur la péninsule coréenne.Par ailleurs, des organes de presse chinois et nord-coréens ont annoncé qu'à quelques jours du Nouvel an lunaire, une troupe d'artistes nord-coréenne se produirait dans l’empire du Milieu. Elle sera conduite par Ri Su-yong, le vice-président chargé des affaires internationales au sein du Parti des travailleurs.Suite au quatrième sommet entre Kim Jong-un et Xi Jinping, les échanges entre les deux alliés de longue date semblent s'intensifier à l'occasion du 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.