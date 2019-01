Photo : YONHAP News

Le temps était clément, ce lundi, sur la majeure partie du pays, grâce à un anticyclone qui s'avance vers le sud depuis le nord de la Chine. Les températures sont en baisse de quelques degrés par rapport à hier. D’après Météo-Corée, il fait 5°C à Séoul, 6°C à Daejeon, 8°C à Daegu et à Gwangju, et enfin 9°C à Busan et sur l’île de Jeju.