Kang Kyung-wha et Mike Pompeo réaffirment leur coopération dans le dossier nord-coréen et le partage des frais de défense

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères Kang Kyung-wha et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo ont échangé ce matin au téléphone sur de nombreux sujets relatifs à la péninsule coréenne.Selon le ministère des Affaires étrangères, la discussion téléphonique qui a duré une demi-heure a porté d'abord sur le dernier voyage à Washington de Kim Yong-chol, le bras droit du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Les deux chefs de la diplomatie ont ensuite convenu d'une plus grande coopération pour accélérer la réalisation des accords conclus en juin dernier lors du premier tête-à-tête Kim-Trump. Ils se sont également mis d'accord pour faire de leur mieux afin de faire aboutir, dans un esprit de respect et de compréhension mutuels, les négociations sur le partage des frais liés à la présence de l'armée américaine sur le sol sud-coréen.Par ailleurs, Kang et Pompeo auraient échangé sur l'état d'avancement des réunions de travail à Stockholm entre Séoul, Pyongyang et Washington. La rencontre des deux hauts diplomates avait été prévue en marge du Forum économique mondial qui sera organisé du 22 au 25 janvier à Davos. Cette rencontre a été annulée en raison de la non participation de Pompeo à cause du « shutdown » ou de la paralysie des institutions fédérales aux Etats-Unis.