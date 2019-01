Cérémonie d'inauguration d'une usine de production du K-9 VAJRA-T en Inde

Photo : YONHAP News

Le lancement des travaux d'une usine de production du K-9 VAJRA-T a eu lieu samedi à Hazira, en Inde, dans le cadre d'un contrat d’exportation de cette variante d'un obusier autopropulsé de l'armée sud-coréenne.Parmi les participants à la cérémonie figurait le directeur de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), Wang Jung-hong. Et le Premier ministre indien Narendra Modi est monté en personne à bord d'un K-9. En marge de l'événement, les deux hommes ont discuté de la coopération bilatérale en matière de défense.En 2017, Séoul a décroché un gros contrat pour moderniser l'artillerie indienne. 100 unités de la version modifiée du K-9 Thunder devraient être livrées à New Delhi. Dix d'entre elles seront fabriquées en Corée du Sud et les 90 autres le seront sur place.L'Inde a aussi lancé un projet ambitieux afin de se procurer des canons antiaériens de l'ordre de 3 000 milliards de wons, l'équivalent de 2,34 milliards d'euros. Les autorités d'acquisition de défense sud-coréennes sont en lice avec la Russie. Le gagnant sera communiqué d'ici le premier semestre de cette année.